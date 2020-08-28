Opsiyonda anlaşılamadı! Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber

İspanya ve Fransa'da iki stoper için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların hedefi, transferi bir an önce noktalamak... Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Çebi ve ekibinin, İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, Atletico Madrid'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.

21 yaşındaki genç stoper, kariyerine Atletico Madrid'in genç takımında başladı. 2019'da Deportivo La Coruna'ya kiralanan İspanyol futbolcu, sezon sonunda kiralıktan döndü. Geride bıraktığımız sezon La Liga 2'de30 maça çıkan Montero, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

