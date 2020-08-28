Opsiyonda anlaşılamadı! Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Opsiyonda anlaşılamadı! 'a Montero'dan kötü haber

Opsiyonda anlaşılamadı! Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesinin ardından çalışmalarına hız veren , stoper transferi için ilk hedefini bonservisi 'de bulunan olarak belirlemişti. Siyah-beyazlı ekiple İspanyol temsilcisinin anlaşmadığı konunun zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

ve 'da iki stoper için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların hedefi, transferi bir an önce noktalamak... Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Çebi ve ekibinin, İspanya'da görüşmelerde bulunduğu için büyük bir aşama kaydettiği, 'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan yönetimi, önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.

21 yaşındaki genç stoper, kariyerine Atletico Madrid'in genç takımında başladı. 2019'da 'ya kiralanan İspanyol futbolcu, sezon sonunda kiralıktan döndü. Geride bıraktığımız sezon 2'de30 maça çıkan Montero, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

  1. 28.08.2020
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