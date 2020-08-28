Opsiyonda anlaşılamadı! Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber
Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, stoper transferi için ilk hedefini bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero olarak belirlemişti. Siyah-beyazlı ekiple İspanyol temsilcisinin anlaşmadığı konunun zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
İspanya ve Fransa'da iki stoper için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların hedefi, transferi bir an önce noktalamak... Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Çebi ve ekibinin, İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, Atletico Madrid'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.
21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.
21 yaşındaki genç stoper, kariyerine Atletico Madrid'in genç takımında başladı. 2019'da Deportivo La Coruna'ya kiralanan İspanyol futbolcu, sezon sonunda kiralıktan döndü. Geride bıraktığımız sezon La Liga 2'de30 maça çıkan Montero, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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