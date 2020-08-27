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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Yeniden Balotelli

Yeniden Balotelli

'ın 'ne veda etmesi, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

'ın 'ne veda etmesi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlılar PAOK karşısında hücum anlamında etkisiz bir futbol sergilerken, Larin'in yetersizliği gözle görülür bir biçimde belli olmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen 'nin, devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Brescia ile yollarını ayırmasının ardından Balotelli, Beşiktaş ile flörtünü hızlandırırken, siyah-beyazlılarla uzlaşma sağlayamamıştı. Marca'nın aktardığı bilgilere göre İtalyan golcü, kendisine talip olan ABD ekibi LA Galaxy ya da Beşiktaş'tan birine kısa süre içinde 'geliyorum' mesajını verecek.
  1. 27.8.2020
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