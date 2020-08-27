Transfer haberi: Beşiktaş'ta Dusco Tosic sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında PAOK'a elenen Beşiktaş'ta savunmada yaşanan problem göze çarptı. Welinton ve Vida'nın hazır bir görüntü çizmemesinin ardından yeni bir stoper harekatına başlayan siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi.





DUSKO TOSIC ÖNERİLDİ!

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta Dusko Tosic sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun Çin kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde..

Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi.

35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.