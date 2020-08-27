Stoper transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ta Dusto Tosic sürprizi yaşanıyor. Bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen deneyimli futbolcunun eski takımına dönmesi gündeme geldi. Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF ile sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldızın siyah-beyazlılara önerildiği iddia edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında PAOK'a elenen Beşiktaş'ta savunmada yaşanan problem göze çarptı. Welinton ve Vida'nın hazır bir görüntü çizmemesinin ardından yeni bir stoper harekatına başlayan siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi.
DUSKO TOSIC ÖNERİLDİ!
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta Dusko Tosic sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun Çin kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde..
Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi.
35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.
- 27.08.2020
- Transfer haberi: Beşiktaş'ta Dusco Tosic sürprizi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transfer haberi: Beşiktaş'ta Dusco Tosic sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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