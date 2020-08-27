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27 Ağustos 2020, Perşembe
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haberi: 'ta Dusco Tosic sürprizi

Transfer haberi: Beşiktaş'ta Dusco Tosic sürprizi

Stoper transferi için kolları sıvayan 'ta Dusto Tosic sürprizi yaşanıyor. Bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen deneyimli futbolcunun eski takımına dönmesi gündeme geldi. Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldızın siyah-beyazlılara önerildiği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında PAOK'a elenen 'ta savunmada yaşanan problem göze çarptı. Welinton ve Vida'nın hazır bir görüntü çizmemesinin ardından yeni bir stoper harekatına başlayan siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi.

DUSKO TOSIC ÖNERİLDİ!
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde..

Stoper bölgesine isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi.

35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.

  1. 27.08.2020
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