Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Pato, Balotelli, Aboubakar... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ta son durum!

Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki isimler! Pato, Balotelli, Aboubakar...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Pato, Balotelli, Aboubakar...

Özellikle forvet ve sağ bek pozisyonlarında eksikliği bulunan 'ta yönetim 'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Balotelli, Aboubakar, Pato gibi isimler yer alıyor. O listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

PATO

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedefteki futbolculardan biri olan Pato Şampiyonlar Ligi'ndeki maça bağlıydı. 'un Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmesi Pato transferini zora soktu. Yönetim, 'ın talebi doğrultusunda harekete geçecek.

KOITA

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa, Fode Keita için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi.

MARIO BALOTELLI

Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen 'nin, devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

CARLOS BACCA

Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri, Semih Usta aracılığıyla Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villareal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığının da ciddi olmadığı iletti.

ABOUBAKAR

Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş'a yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi bedava alabilirim" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Oyuncudan gelen bu talebi Sergen Yalçın'a ileten yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıdan olumlu yanıt alırsa, Kamerunlunun sağlık raporlarını inceleyecek.

CONOR HOURIHANE

Beşiktaş'a, 'da top koşturan Conor Hourihane önerildi. temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı iddia edildi.

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 12:23
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