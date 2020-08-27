PAOK maçı sonrası Beşiktaş'tan flaş başvuru! UEFA...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Yunanistan'ın PAOK ekibi ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-1 ile boyun eğerek Devler Ligi'ne katılma hakkını kaybetmişti. Karşılaşma sonrası İtalyan hakem Daniele Doveri'ye büyük tepki gösteren Beşiktaş yönetimi'nin UEFA'ya başvurmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta PAOK maçındaki yenilgi ile Şampiyonlar Ligi defterinin ilk maçta kapanmasının üzüntüsü yaşanıyor. Bu üzüntüyü yaşatan kişi olarak maçın hakemi Daniele Doveri sorumlu tutuluyor.
İtalyan düdüğün, 2018'de Aris ile PAOK arasındaki Selânik derbisinde görev aldığının ortaya çıkması kafaları karıştırmıştı. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde böylesi kritik bir maça Doveri'nin atanmasıyla artan şüpheler karşılaşma sonunda ayyuka çıktı. Hakemin 90 dakika boyunca Yunan ekibinin futbolcularının sertliklerine göz yumması, kırmızı kartları es geçmesi ve Beşiktaş'ın bariz penaltısını vermemesi saç baş yoldurdu.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yönetimin bahis konusunu gündeme getirerek karşılaşmanın hakemlerinin hesap hareketlerinin ve telefon görüşmelerinin incelenmesi için UEFA'ya başvuracağı öğrenildi.
SORUŞTURMA AÇILABİLİR
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla kulübün hukukçuları, kapsamlı bir başvuru için çalışmalara başladı. Yapılacak başvuru dikkate alınırsa UEFA Disiplin Kurulu bir toplantı düzenleyecek. Eğer toplantı sonucunda hakemin incelenmesine karar verilirse soruşturma açılacak.
Maçın tekrarlanması konusu ya da karşılaşmada bahis manipülasyonu olup olmadığı yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak. PAOK maçı sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu kadar art niyetli bir hakem göremezsiniz. Biz bu kadar kötü bir yönetim olacağını beklemiyorduk" diyerek maçın İtalyan hakemi Daniele Doveri'ye olan tepkisini dile getirmişti.
YENİLER HAZIR DEĞİL
PAOK karşısında yeni transferler Mensah, Welinton ve N'Sakala ilk defa Beşiktaş formasını giymiş ancak beklentilerin uzağında kalmıştı. Sergen Yalçın'ın maç sonrası yöneticilerle yaptığı konuşmada "Yeniler henüz hazır değil. Üçü de takıma güç katacak. Şu andaki durumlarını dikkate almayın" dediği öğrenildi.
- 27.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PAOK maçı sonrası Beşiktaş'tan flaş başvuru! UEFA... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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