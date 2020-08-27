PAOK maçı sonrası Beşiktaş'tan flaş başvuru! UEFA... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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maçı sonrası 'tan flaş başvuru! ...

PAOK maçı sonrası Beşiktaş'tan flaş başvuru! UEFA...

2. ön eleme turu mücadelesinde 'ın ekibi ile karşılaşan , rakibine 3-1 ile boyun eğerek Devler Ligi'ne katılma hakkını kaybetmişti. Karşılaşma sonrası İtalyan hakem Daniele Doveri'ye büyük tepki gösteren Beşiktaş yönetimi'nin UEFA'ya başvurmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

'ta maçındaki yenilgi ile defterinin ilk maçta kapanmasının üzüntüsü yaşanıyor. Bu üzüntüyü yaşatan kişi olarak maçın hakemi Daniele Doveri sorumlu tutuluyor.

İtalyan düdüğün, 2018'de Aris ile PAOK arasındaki Selânik derbisinde görev aldığının ortaya çıkması kafaları karıştırmıştı. ile arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde böylesi kritik bir maça Doveri'nin atanmasıyla artan şüpheler karşılaşma sonunda ayyuka çıktı. Hakemin 90 dakika boyunca Yunan ekibinin futbolcularının sertliklerine göz yumması, kırmızı kartları es geçmesi ve Beşiktaş'ın bariz penaltısını vermemesi saç baş yoldurdu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yönetimin bahis konusunu gündeme getirerek karşılaşmanın hakemlerinin hesap hareketlerinin ve telefon görüşmelerinin incelenmesi için 'ya başvuracağı öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR
Başkan 'nin talimatıyla kulübün hukukçuları, kapsamlı bir başvuru için çalışmalara başladı. Yapılacak başvuru dikkate alınırsa UEFA bir toplantı düzenleyecek. Eğer toplantı sonucunda hakemin incelenmesine karar verilirse soruşturma açılacak.

Maçın tekrarlanması konusu ya da karşılaşmada bahis manipülasyonu olup olmadığı yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak. PAOK maçı sonrası Teknik Direktör yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu kadar art niyetli bir hakem göremezsiniz. Biz bu kadar kötü bir yönetim olacağını beklemiyorduk" diyerek maçın İtalyan hakemi Daniele Doveri'ye olan tepkisini dile getirmişti.

YENİLER HAZIR DEĞİL
PAOK karşısında yeni transferler Mensah, Welinton ve N'Sakala ilk defa Beşiktaş formasını giymiş ancak beklentilerin uzağında kalmıştı. Sergen Yalçın'ın maç sonrası yöneticilerle yaptığı konuşmada "Yeniler henüz hazır değil. Üçü de takıma güç katacak. Şu andaki durumlarını dikkate almayın" dediği öğrenildi.

  1. 27.08.2020
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