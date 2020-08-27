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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Enzo Roco’yla yollar ayrılıyor

Enzo Roco’yla yollar ayrılıyor

ön eleme turunda 'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden 'ta, ayrılık için düğmeye basıldı.

ön eleme turunda 'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden 'ta, ayrılık için düğmeye basıldı. Buna göre siyah beyazlılar, 2018-19'da ekibi Cruz Azul'dan kadrosuna kattığı Roco ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyahbeyazlı yönetim, Roco'nun menajerini 'a davet ettiği ve ayrılık görüşmelerine başlayacağı belirtildi.
  1. 27.8.2020
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