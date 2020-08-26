Sergen Yalçın: Kötü oynadık
Kartal’ın hocası, PAOK karşısında istedikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını kabul etti. Başarılı teknik adam “Kötü oynadık ve Devler Ligi’nden elendik. Yazık oldu” dedi.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarının ilkinde takıldı. Kartal, PAOK'a deplasmanda 3-1 kaybederken teknik direktör Sergen Yalçın da üzgündü. Başarılı çalıştırıcı "Sezonun daha başı ve hazır olmadığımız ortada. Yeni imza atan oyuncular direkt sahadaydı. Henüz birbirleriyle uyumları yeterli seviyede değil. Maça çok kötü başladık. Böyle maçlarda 3-0 geriye düşerseniz geri çevirmeniz zor" dedi.
KUPA 2 DE ÖNEMLİ
Sergen Yalçın, Avrupa maceralarının sona ermediğini, Avrupa Ligi'ne de önem verdiklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Türkiye'yi artık Kupa 2'de temsil edeceğiz. Hedefimiz orada da en üst noktaya kadar gitmek olacak" dedi. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, forvet ve kaleci transferi yapacaklarını belirtirken "Aramıza yeni isimler katılacak. PAOK karşısında bunların eksikliğini hissettik" ifadelerini kullandı.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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