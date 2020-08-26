Sergen Yalçın: Kötü oynadık

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarının ilkinde takıldı. Kartal, PAOK'a deplasmanda 3-1 kaybederken teknik direktör Sergen Yalçın da üzgündü. Başarılı çalıştırıcı "Sezonun daha başı ve hazır olmadığımız ortada. Yeni imza atan oyuncular direkt sahadaydı. Henüz birbirleriyle uyumları yeterli seviyede değil. Maça çok kötü başladık. Böyle maçlarda 3-0 geriye düşerseniz geri çevirmeniz zor" dedi.

KUPA 2 DE ÖNEMLİ

Sergen Yalçın, Avrupa maceralarının sona ermediğini, Avrupa Ligi'ne de önem verdiklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Türkiye'yi artık Kupa 2'de temsil edeceğiz. Hedefimiz orada da en üst noktaya kadar gitmek olacak" dedi. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, forvet ve kaleci transferi yapacaklarını belirtirken "Aramıza yeni isimler katılacak. PAOK karşısında bunların eksikliğini hissettik" ifadelerini kullandı.