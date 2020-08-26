Mario Lemina'dan kafa karıştıran paylaşım! Transfer...

Süper Lig'de geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'nın yeni takımının neresi olacağı merak konusu haline geldi.

Hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın gündeminde yer alan tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.