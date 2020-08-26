Mario Lemina'dan kafa karıştıran paylaşım! Transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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'dan kafa karıştıran paylaşım! ...

Mario Lemina'dan kafa karıştıran paylaşım! Transfer...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen ve adı şu sıralar ile anılan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kafaları karıştırdı.

Süper Lig'de geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 'nın yeni takımının neresi olacağı merak konusu haline geldi.

Hem Galatasaray'ın hem 'ın gündeminde yer alan tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

  1. 26.08.2020
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