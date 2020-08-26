Mario Lemina'dan kafa karıştıran paylaşım! Transfer...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen ve adı şu sıralar Beşiktaş ile anılan Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kafaları karıştırdı.
Süper Lig'de geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'nın yeni takımının neresi olacağı merak konusu haline geldi.
Hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın gündeminde yer alan tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.
- 26.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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