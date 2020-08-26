Kaçan para: 22 milyon euro

Beşiktaş dün inanılmaz bir fırsatı harcadı. Kartal, PAOK ile başladığı Şampiyonlar Ligi macerasında 2 tur daha geçebilse grup aşamasına gelecekti. Bu da minimum 22 milyon euro gelir anlamına geliyordu. Mali açıdan siyah-beyazlılar ciddi manada rahatlayacaktı.