Boyd’a 1 devre dayandı

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, PAOK karşılaşmasına 11'de başladı. Ancak tecrübeli futbolcu o kadar kötü bir performans sergiledi ki Sergen Yalçın ona tek devre dayanabildi. İkinci yarı yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.