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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Boyd’a 1 devre dayandı

Boyd’a 1 devre dayandı

'ın 'li oyuncusu , karşılaşmasına 11'de başladı.

'ın 'li oyuncusu , karşılaşmasına 11'de başladı. Ancak tecrübeli futbolcu o kadar kötü bir performans sergiledi ki ona tek devre dayanabildi. İkinci yarı yerini 'a bıraktı.

  1. 26.8.2020
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