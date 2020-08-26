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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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’a layık olacağım

Beşiktaş’a layık olacağım

'ın Altınordu'dan renklerine bağladığı yeni transferi imzayı attı.

'ın Altınordu'dan renklerine bağladığı yeni transferi imzayı attı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu "Yeni sezonda siyahbeyazlı formayı giyeceğim için çok mutluyum. 'a layık olacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 26.8.2020
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