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25 Ağustos 2020, Salı
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Sergen Yalçın'dan hakemlere sert tepki!

Sergen Yalçın'dan hakemlere sert tepki!

3-1'lik yenilgisinin ardından karşılaşmanın hakemlerini sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli teknik adam, "Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. 7 numaranın () normal bir maçta 3 kere atılması gerekiyordu. İnanılmaz kötü yönetim gösterdiler." dedi.

yenilgisinin ardından düzenlediği basın toplantısında maçın hakemlerine yüklendi.

Hakemlerin çok kötü bir yönetim sergilediğini belirten deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

Çok basit goller yedik, belki biri ofsayttı, VAR olsa, ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. Ben kenardan göremedim, herkes penaltı diyor, penaltı verse, 3-2'ye çevirsek oyuna ortak olabilirdik."

"İNANILMAZ KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERDİLER"
Biz hakemlerden bu kadar kötü bir yönetim beklemiyorduk. İnanılmaz kötü yönetim gösterdiler. Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın () normal bir maçta 3 kere atılması gerekiyordu.

Sergen Yalçın: Bu kadar kötü ve art niyetli bir yönetim beklemiyorduk

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 23:45
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