Sergen Yalçın'dan hakemlere sert tepki!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1'lik PAOK yenilgisinin ardından karşılaşmanın hakemlerini sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli teknik adam, "Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. 7 numaranın (El Kaddouri) normal bir maçta 3 kere atılması gerekiyordu. İnanılmaz kötü yönetim gösterdiler." dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinin ardından düzenlediği basın toplantısında maçın hakemlerine yüklendi.
Hakemlerin çok kötü bir yönetim sergilediğini belirten deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
Çok basit goller yedik, belki biri ofsayttı, VAR olsa, ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. Ben kenardan göremedim, herkes penaltı diyor, penaltı verse, 3-2'ye çevirsek oyuna ortak olabilirdik."
"İNANILMAZ KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERDİLER"
Biz hakemlerden bu kadar kötü bir yönetim beklemiyorduk. İnanılmaz kötü yönetim gösterdiler. Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın (El Kaddouri) normal bir maçta 3 kere atılması gerekiyordu.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 23:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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