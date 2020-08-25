Sergen Yalçın'dan hakemlere sert tepki!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinin ardından düzenlediği basın toplantısında maçın hakemlerine yüklendi.

Hakemlerin çok kötü bir yönetim sergilediğini belirten deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

Çok basit goller yedik, belki biri ofsayttı, VAR olsa, ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. Ben kenardan göremedim, herkes penaltı diyor, penaltı verse, 3-2'ye çevirsek oyuna ortak olabilirdik."

"İNANILMAZ KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERDİLER"

Biz hakemlerden bu kadar kötü bir yönetim beklemiyorduk. İnanılmaz kötü yönetim gösterdiler. Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın (El Kaddouri) normal bir maçta 3 kere atılması gerekiyordu.