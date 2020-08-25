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25 Ağustos 2020, Salı
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'da acele yok

Pato'da acele yok

Menajerlerin önerdiği 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız için , maçı sonrası karar verecek.

'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken, listede yer alan isimlerden için 'bekleme' kararı alandı. Geçtiğimiz gün kulübü Sao Paolo ile sözleşmesini fesheden tecrübeli forvet için yönetici Erdal Torunoğulları, teknik direktör 'ın nabzını yoklamıştı. Başarılı çalıştırıcının ise "Şu anda tek düşüncem engelini geçmek. Bu virajı kazasız dönelim, sonrasında hemen golcü işini çözeceğiz" yanıtını verdi. Brezilyalı oyuncu için hangi takımların teklif yapacağı, Pato'nun ne kadar ücret talep edeceği gibi konuların belirgin olarak ortaya çıkmasından sonra teklif yapılıp yapılmamasına karar verilecek.
  1. 25.8.2020
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