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25 Ağustos 2020, Salı
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PAOK - Beşiktaş | CANLI

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda , Yunan ekibi ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada tur mücadelesi veriyor. Seyircisiz oynanan müsabakada Beşiktaş'ın yeni transferleri N'Sakala, Welinton ve Mensah da forma giyiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonlar Lig'ne 2. ön eleme turundan başlayan , Yunan ekibi 'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. UEFA'nın corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği mücadele seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanıyor. Selanik deplasmanına tur için çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ta bu karşılaşmada yeni transferler Fabrice N'Sakala, Welinton ve da forma giyiyor.

Beşiktaş, rakibi PAOK'u elerse Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde ise play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Siyah-beyazlılar bu turda elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

PAOK - BEŞİKTAŞ CANLI


İLK 11'LER

PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geldiği maç 21.00'de başladı ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelede İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalıyor.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 20:58
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