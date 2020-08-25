PAOK - Beşiktaş | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada tur mücadelesi veriyor. Seyircisiz oynanan müsabakada Beşiktaş'ın yeni transferleri N'Sakala, Welinton ve Mensah da forma giyiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Lig'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. UEFA'nın corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği mücadele seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanıyor. Selanik deplasmanına tur için çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ta bu karşılaşmada yeni transferler Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da forma giyiyor.
Beşiktaş, rakibi PAOK'u elerse Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde ise play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Siyah-beyazlılar bu turda elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
PAOK - BEŞİKTAŞ CANLI
İLK 11'LER
PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin
PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geldiği maç 21.00'de başladı ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelede İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalıyor.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 20:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PAOK - Beşiktaş | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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