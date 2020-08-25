PAOK - Beşiktaş | CANLI

UEFA Şampiyonlar Lig'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. UEFA'nın corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği mücadele seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanıyor. Selanik deplasmanına tur için çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ta bu karşılaşmada yeni transferler Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da forma giyiyor.

Beşiktaş, rakibi PAOK'u elerse Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde ise play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Siyah-beyazlılar bu turda elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

PAOK - BEŞİKTAŞ CANLI





İLK 11'LER



PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom



Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geldiği maç 21.00'de başladı ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelede İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalıyor.



