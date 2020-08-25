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25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Ferreira: Beşiktaş harika takım

Ferreira: harika takım

Ferreira: Beşiktaş harika takım

, 'ın harika futbolculara sahip çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

, 'ın harika futbolculara sahip çok iyi bir takım olduğunu söyledi. Ferreira, Beşiktaş'ın harika futbolculara sahip çok zorlu bir rakip olmasına rağmen PAOK'un da aynı güçte bir takım olduğunu söyledi. Hedeflerinin kazanmak olduğunu belirten Ferreira, "Kazanma arzumuzu, oyunun her anında rakibimize hissettireceğiz. Sahada fark yaratmak ve kulübümüzü onurlandırmak istiyoruz" dedi.
  1. 25.8.2020
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