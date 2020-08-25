Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Son karar Erol Bulut'un
Transferde şu ana kadar resmi olarak 3 ismi kadrosuna katan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi Ozan Tufan için de harekete geçti. Sosa ve Mert Hakan transferi sonrası 11’de oynaması zora giren Ozan konusunda son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut verecek.
Transferde ağır ama emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi... Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip oldu.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen talep sonrasında Ali Koç'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi. Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör Erol Bulut'un vereceği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Beşiktaş'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 01:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Son karar Erol Bulut'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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