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25 Ağustos 2020, Salı
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'tan harekatı! Son karar Erol Bulut'un

Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Son karar Erol Bulut'un

Transferde şu ana kadar resmi olarak 3 ismi kadrosuna katan , ’ın eski öğrencisi için de harekete geçti. Sosa ve transferi sonrası 11’de oynaması zora giren Ozan konusunda son kararı Teknik Direktörü Erol Bulut verecek.

Transferde ağır ama emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi... Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'dan gelen talep sonrasında 'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi. Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren konusundaki son kararı teknik direktör Erol Bulut'un vereceği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde 'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 01:09
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