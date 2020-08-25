Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK ekibi ile karşı karşıya gelecek. 25 Ağustos Salı günü TSİ ile 21.00'da oynanacak mücadele öncesi siyah-beyazlılar, zorlu mücadelede giyeceği formaları açıkladı. İşte detaylar...
Avrupa serüvenine PAOK maçı ile başlayacak olan Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kritik maça hazırlanan siyah-beyazlılar rakibini mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.
Her iki takım 25 Ağustos Salı günü TSİ 21.00'da Yunanistan'da kozlarını paylaşacak ve corona virüsü pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Seyircilerin alınmadığı mücadelede kazanan taraf Devler Ligi 3. eleme turuna yükselecek.
Öte yandan mücadeleye az bir süre kala Beşiktaş Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamayla karşılaşmada siyah-beyazlıların giyeceği formayı taraftarlarla paylaştı. Paylaşımda "PAOK maçında kırmızı formamızla sahadayız. Asalet" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım...
????Beşiktaş, PAOK karşısında kırmızı forması ile sahaya çıkacak. pic.twitter.com/bSTtSUwmow— Fotomaç (@fotomac) August 25, 2020
- 25.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan forma açıklaması! PAOK maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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