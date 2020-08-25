Beşiktaş'tan forma açıklaması! PAOK maçında...

Avrupa serüvenine PAOK maçı ile başlayacak olan Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kritik maça hazırlanan siyah-beyazlılar rakibini mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Her iki takım 25 Ağustos Salı günü TSİ 21.00'da Yunanistan'da kozlarını paylaşacak ve corona virüsü pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Seyircilerin alınmadığı mücadelede kazanan taraf Devler Ligi 3. eleme turuna yükselecek.

Öte yandan mücadeleye az bir süre kala Beşiktaş Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamayla karşılaşmada siyah-beyazlıların giyeceği formayı taraftarlarla paylaştı. Paylaşımda "PAOK maçında kırmızı formamızla sahadayız. Asalet" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...