Beşiktaş'tan forma açıklaması! PAOK maçında... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan forma açıklaması! PAOK maçında...

'tan forma açıklaması! maçında...

Beşiktaş'tan forma açıklaması! PAOK maçında...

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan , 'ın ekibi ile karşı karşıya gelecek. 25 Ağustos Salı günü TSİ ile 21.00'da oynanacak mücadele öncesi siyah-beyazlılar, zorlu mücadelede giyeceği formaları açıkladı. İşte detaylar...

Avrupa serüvenine maçı ile başlayacak olan 'ta tüm gözler bu maça çevrildi. Teknik direktör yönetiminde kritik maça hazırlanan siyah-beyazlılar rakibini mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Her iki takım 25 Ağustos Salı günü TSİ 21.00'da 'da kozlarını paylaşacak ve corona virüsü pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Seyircilerin alınmadığı mücadelede kazanan taraf Devler Ligi 3. eleme turuna yükselecek.

Öte yandan mücadeleye az bir süre kala Beşiktaş Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamayla karşılaşmada siyah-beyazlıların giyeceği formayı taraftarlarla paylaştı. Paylaşımda "PAOK maçında kırmızı formamızla sahadayız. Asalet" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

  1. 25.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan forma açıklaması! PAOK maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA