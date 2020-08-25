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25 Ağustos 2020, Salı
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Başkan kafilede

Başkan kafilede

Dün öğlen saatlerinde 'ndan kalkan 'a giden , kulübün kendisine ait otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Başkan de kafilede yer aldı.

Dün öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla 'a giden , kulübün kendisine ait otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyeleri de takımla birlikte Yunanistan'a giderek takımı yalnız bırakmadılar.
  1. 25.8.2020
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