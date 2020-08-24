Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!! Cisse, Kayode, Pato... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!! Cisse, Kayode, Pato...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Cisse, Kayode, Pato...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Cisse, Kayode, Pato...

Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve 25 Ağustos günü UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Kayode, Cisse, Pato gibi isimler yer alıyor. O listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

PAPISS CISSE

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile muhteşem bir performans sergileyen Papiss Cisse Beşiktaş flörtü sürüyor. Şuan boşta olan Cisse ile maaş konusunda bir anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Papiss Cisse Beşiktaş'ın ilgisini kabul ederken, gelecek tekliflere açık olduğunu da belirti.

KAYODE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. Beşiktaşlı yetkililer geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren, 'in forvetlerinden Olarenwaju Kayode'yle de ilgilenmeye başladı.

NIKOLA KALINIC

Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 'in yıldız forveti Nikola Kalinic ile ilgili kararı Teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Uygun koşullarda anlaşılması üzerine Nikola Kalınıc'in Beşiktaş'a katılabileceği belirtildi.

PATO

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak Brezilyalı yıldız futbolcu Alexandre Pato gündeme geldi. Breziya ekibi 'da forma giyen 30 yaşındaki forvet, kulübüyle olan sözleşmesini 2 gün önce sürpriz şekilde feshetti. Ardından menajerine Avrupa'ya dönmek istediğini iletti. Bunun üzerine oyuncunun menajeri, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı arayarak "Pato'yu ister misiniz?" diye sordu.

CARLOS BACCA

Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri, Semih Usta aracılığıyla Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villareal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığının da ciddi olmadığı iletti.

OUMAR NIASSE

Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim oldu. Siyah-beyazlıların Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

BADOU NDIAYE

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun kulübüne kiralama teklifinde bulundu ancak , Ocak 2018'de 16 milyon Euro'ya aldığı futbolcusu için 2 milyon Euro bonservis bedeli biçti. Fiyatın uygun olması sonrası Ndiaye yeniden gündeme geldi.

  1. 24.08.2020
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