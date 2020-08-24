Beşiktaş’a Cezayirli yıldız: Nabil Bentaleb
Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bild gazetesi Siyah-Beyazlı kulübün bonservisi Scha-l ke’de olan 25 yaşındaki oyuncuyu istediğini yazdı. Alman yayın organı bu transferin bitebileceğini öne sürdü.
Beşiktaş için ilginç bir iddia Bild gazetesinden geldi. Gazete Schalke'nin geçen sezonu Newcastle'da kiralık olarak geçiren Cezayirli orta saha Nabil Bentaleb için Beşiktaş'ın takipte olduğunu iddia ettib Bild'in sayfalarına taşınan haberde Bentaleb'in gidebileceği vurgulandı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş ile birlikte Hellas Verona takımının da Bentaleb'i istediğini okurlarına duyururken Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için Alman kulübüyle pazarlık yaptığı öne sürüldü.
NEWCASTLE'DE ETKİSİZ KALDI
Geçtiğimiz sezonu İngiltere'nin Newcastle takımında kiralık olarak geçiren Cezayirli futbolcu 17 karşılaşmaya çıktı. Ancak takımına her hangi bir katkı sağlayamazken bekleneni veremedi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
BILD gazetesi sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Cezayirli futbolcunun bonservisiyle alınabileceğini duyurarak Beşiktaş'ı bir adım önde gösterdi.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş’a Cezayirli yıldız: Nabil Bentaleb haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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