Beşiktaş’a Cezayirli yıldız: Nabil Bentaleb - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a Cezayirli yıldız:

Beşiktaş’a Cezayirli yıldız: Nabil Bentaleb

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bild gazetesi Siyah-Beyazlı kulübün bonservisi Scha-l ke’de olan 25 yaşındaki oyuncuyu istediğini yazdı. Alman yayın organı bu transferin bitebileceğini öne sürdü.

için ilginç bir iddia Bild gazetesinden geldi. Gazete Schalke'nin geçen sezonu Newcastle'da kiralık olarak geçiren Cezayirli orta saha için Beşiktaş'ın takipte olduğunu iddia ettib Bild'in sayfalarına taşınan haberde Bentaleb'in gidebileceği vurgulandı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş ile birlikte Hellas Verona takımının da Bentaleb'i istediğini okurlarına duyururken Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için Alman kulübüyle pazarlık yaptığı öne sürüldü.

Nabil Bentaleb - Player profile 19/20 | Transfermarkt

NEWCASTLE'DE ETKİSİZ KALDI
Geçtiğimiz sezonu 'nin Newcastle takımında kiralık olarak geçiren Cezayirli futbolcu 17 karşılaşmaya çıktı. Ancak takımına her hangi bir katkı sağlayamazken bekleneni veremedi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
BILD gazetesi sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Cezayirli futbolcunun bonservisiyle alınabileceğini duyurarak Beşiktaş'ı bir adım önde gösterdi.

  1. 24.08.2020
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