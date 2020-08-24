Beşiktaş’a Cezayirli yıldız: Nabil Bentaleb

Beşiktaş için ilginç bir iddia Bild gazetesinden geldi. Gazete Schalke'nin geçen sezonu Newcastle'da kiralık olarak geçiren Cezayirli orta saha Nabil Bentaleb için Beşiktaş'ın takipte olduğunu iddia ettib Bild'in sayfalarına taşınan haberde Bentaleb'in gidebileceği vurgulandı.



PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş ile birlikte Hellas Verona takımının da Bentaleb'i istediğini okurlarına duyururken Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için Alman kulübüyle pazarlık yaptığı öne sürüldü.





NEWCASTLE'DE ETKİSİZ KALDI

Geçtiğimiz sezonu İngiltere'nin Newcastle takımında kiralık olarak geçiren Cezayirli futbolcu 17 karşılaşmaya çıktı. Ancak takımına her hangi bir katkı sağlayamazken bekleneni veremedi.



SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

BILD gazetesi sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Cezayirli futbolcunun bonservisiyle alınabileceğini duyurarak Beşiktaş'ı bir adım önde gösterdi.