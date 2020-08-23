4 yılda 20 dakika oynadı 1.7 milyon euro kazandı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş 4 yılda 20 dakika oynadı 1.7 milyon euro kazandı!

4 yılda 20 dakika oynadı 1.7 milyon euro kazandı!

4 yılda 20 dakika oynadı 1.7 milyon euro kazandı!

Başkanı ve , 23 yaşındaki oyuncu hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve , 23 yaşındaki oyuncu hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Oğuzhan, 4 yıllık Beşiktaş serüveninde A takım formasını sadece 26 Ocak 2017'de ile oynanan 'nda 20 dakika giyebildi. Urgancılar, sözleşmesi sona eren oyunculardan Oğuzhan Aydoğan'ın 1 milyon 750 bin euro kazanarak, kulüpten ayrıldığını söyledi. 23 yaşındaki Oğuzhan Aydoğan, kendine henüz bir kulüp bulabilmiş değil.
  1. 23.8.2020
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