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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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mutlu etmek istiyoruz

Taraftarı mutlu etmek istiyoruz

'ın yeni transferi , ilk hislerini ve düşüncelerini paylaştı. 31 yaşındaki stoper, transferi için "Çok mutluyum. bir yapının içine geldim, umarım uzun bir yolun iyi başlangıcı olur. mutlu etmek için çalışacağız" dedi.

'ın yeni transferi , ilk hislerini ve düşüncelerini paylaştı. 31 yaşındaki stoper, transferi için "Çok mutluyum. bir yapının içine geldim, umarım uzun bir yolun iyi başlangıcı olur. Fabrice N'Sakala ile 3 sene oynadık. Gün ve gün çalışacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Umarım ligi ve tüm kupaları kazanırız" ifadelerini kullandı.
  1. 22.8.2020
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