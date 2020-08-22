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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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devinden Kayode sürprizi!

Süper Lig devinden Kayode sürprizi!

basını geçen yıl ’te kiralık olarak oynayan ve ’e geri dönen 27 yaşındaki golcü oyuncu Kayode'nin ile temasa geçtiğini duyurdu.

'ta harekatı tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların santrfor adayları listesine yeni bir isim daha eklendi. 'dan Fode Koita, 'dan ayrılan ve 'den Nikola Kalinic için girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı yetkililer, 'in forvetlerinden 'yle de ilgilenmeye başladı. Siyah-beyazlılar için her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, son iddia 'dan geldi. Geçen sezonu FK'da geçiren Kayode'nin bir süredir ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak son 2 gündür farklı bir Türk ekibinden aldığı teklifi değerlendirdiği iddia edildi.

MENSAH GİBİ KİRALIK İSTENECEK
Olarenwaju Kayode'nin 'un 3 büyük takımından birisi olan Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisi nedeniyle Göztepe'ye cevap vermediği, Nijeryalı oyuncunun sürpriz bir transfer gerçekleştirebileceği ifade edildi. Shakhtar Donetsk'in, 'den aldığı 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gaziantep FK. formasıyla 29 mücadelede 10 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı. Siyah-beyazlıların, Ukrayna ekibinin yetkilileriyle önümüzdeki hafta içerisinde bir araya geleceği ve tecrübeli oyuncuyu 1 seneliğine kiralık olarak renklerine katmak için masaya oturacağı ifade edildi.

  1. 22.8.2020
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