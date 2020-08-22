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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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20'lik kanadı bitirdi

Kartal 20'lik kanadı bitirdi

, 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

, 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu 'ı renklerine bağladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk profesyonel sözleşmesine imza attığını belirten Aydın, "Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmemi duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.
  1. 22.8.2020
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