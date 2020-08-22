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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Atakan Üner Beşiktaş'ta

, 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme yaptı. Altınordu kulübü, büyük bir jest yaparak oyuncuyu 150 bin euro’ya verdi.

, yaz sezonunun dördüncü transferini de gerçekleştirdi. , Altınordu takımından ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. 1. Lig ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu, Beşiktaş'ın talip olduğu sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'in bonservis ücretinde ciddi bir indirime gitti. Siyah-beyazlılardan ilk etapta 500 bin, daha sonra 400 bin euro talep eden ekibi, son olarak rakamı 150 bin euro seviyesine kadar indirdi. Kırmızı-lacivertlilerin 2018'de Yukatel Denizlispor'dan 4 yıllığına ettiği 21 yaşındaki Atakan, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan, 'da 5 kez, U18 ve U16'da 3'er kez ay-yıldızlı formayı terletti.
  1. 22.8.2020
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