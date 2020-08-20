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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Necip'le 3 yıllık anlaşma

Necip'le 3 yıllık anlaşma

, altyapısından yetişen kaptanlarından ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını 'ye bildirdi.

, altyapısından yetişen kaptanlarından ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını 'ye bildirdi. Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından vazgeçti. Tecrübeli oyuncunun maaşı yıllık 8 milyon TL'den 4 milyon TL'ye düşürüldü. 2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten 29 yaşındaki oyuncu, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
  1. 20.8.2020
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