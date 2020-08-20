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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Modeste imzaya kaldı

Modeste imzaya kaldı

’ın boşluğunu doldurmak için dört koldan golcü arayan , ’ün 32 yaşındaki forveti ile prensip anlaşmasına vardı.

döneminin hızlı ekiplerinden , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transferlerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen , golcü transferini de bitirmeye çalışıyor. 'ın Lille'e gitmesiyle golcü arayışına giren siyah-beyazlılar, forması giyen ile prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta içinde 'a gelmesi bekleniyor. Fransız golcü iki sezon önce 'ın da gündemine gelmiş ancak uzun süren çabalara rağmen transfer gerçekleşememişti. Köln ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modeste, geride kalan sezonda 29 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı. Profesyonel kulüp kariyeri boyunca 396 maça çıkan başarılı forvet 151 gol atarken, 34 de asiste imza koydu.
  1. 20.8.2020
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