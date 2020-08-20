Mario’dan Galatasaray’a: Yalan! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Mario’dan ’a: Yalan!

Mario’dan Galatasaray’a: Yalan!

'ın peşinde olduğu Lemina, İnstagram hesabından G.Saray'ı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan ibaresi kaldırdı.

'ın peşinde olduğu Lemina, İnstagram hesabından G.Saray'ı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan G.Saray ibaresi kaldırdı. Gabonlu oyuncu, sarı-kırmızılıların kendisi hakkındaki açıklamaları için "Ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Daha sonra her şeyi açıklayacağım. Üstelik aptal değilim. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" dedi.
  1. 20.8.2020
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