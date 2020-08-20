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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Ljajic ve Aleksic'e milli davet

Ljajic ve Aleksic'e milli davet

Uluslar Ligi'ndeki rakibimiz 'da ve maçlarının aday kadrosu belli oldu. 'ta ve 'de kadroda kendilerine yer buldu.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Uluslar B Ligi'nde ve ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Sırbistan Futbol Federasyonunun internet sitesinden paylaşılan aday kadroya 27 futbolcu davet edildi.

Medipol Başakşehir'den Danijel Aleksic ve Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in de çağrıldığı aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (MOL Fehervar)

Defans: Nikola Milenkovic (), Nikola Maksimovic (Napoli), Stefan Mitrovic (Strasbourg Alsace), Strahinja Pavlovic (Monaco), (Roma), Filip Mladenovic (Legia)

Orta saha: Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Matic (), Marko Grujic (Liverpool), Nemanja Radonjic (Marsilya), (), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Dusan Tadic (Ajax), Filip Djuricic (Sassuolo), Mijat Gacinovic (Hoffenheim), Filip Kostic (), Darko Lazovic (Hellas Verona), ()

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Djordje Despotovic (Rubin Kazan).

Sırbistan, 3 Eylül'de deplasmanda Rusya, 6 Eylül'de ise kendi sahasında Türkiye ile karşılaşacak.

  1. 20.08.2020
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