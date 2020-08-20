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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Koita’yı bedava istedi

Koita’yı bedava istedi

Kadrosunu güçlendirmek isteyen , 'ı F.Bahçe'ye, 'ü ise G.Saray'a bedelsiz vermesinden sonra rotasını 'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim Kasımpaşa'da forma giyen 'yı almak için resmi temaslara başladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen , 'ı F.Bahçe'ye, 'ü ise G.Saray'a bedelsiz vermesinden sonra rotasını 'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim Kasımpaşa'da forma giyen 'yı almak için resmi temaslara başladı. Kasımpaşa'ya, "Thiam ve Fatih'i bedelsiz verdiniz. Bizim içinde Koita konusunda aynı esnekliği göstermenizi talep ediyoruz" mesajı gönderildi. 29 yaşındaki Bengali Koita, bu sezon 'de çıktığı 24 maçta attığı 12 gol ve 5 asist ile dikkat çekmişti. Koita, Kasımpaşa'ya 2016'da 320 bin euro bedelle Blackburn'den gelmişti.
  1. 20.8.2020
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