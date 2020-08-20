Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın lisansı çıktı
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın lisansı çıktı. Yıldız ismin, PAOK maçında forma giyebileceği belirtiliyor.
Beşiktaş, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'dan kiraladığı Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın lisansı çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la oynanacak maçta forma giyebileceği ifade ediliyor.
2018'den bu yana Kayserispor forması giyen Mensah, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı. Futbol kariyerine Portekiz'de başlayan Mensah, Vitor Guimaraes, Getafe, Atletico Madrid ve Kasımpaşa'da oynamıştı.
- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 14:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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