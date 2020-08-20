Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın lisansı çıktı

Beşiktaş, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'dan kiraladığı Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın lisansı çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la oynanacak maçta forma giyebileceği ifade ediliyor.

2018'den bu yana Kayserispor forması giyen Mensah, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı. Futbol kariyerine Portekiz'de başlayan Mensah, Vitor Guimaraes, Getafe, Atletico Madrid ve Kasımpaşa'da oynamıştı.



