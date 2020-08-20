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20 Ağustos 2020, Perşembe
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'ta 'ın lisansı çıktı

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın lisansı çıktı

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu 'ın lisansı çıktı. Yıldız ismin, PAOK maçında forma giyebileceği belirtiliyor.

, ekibi Hes Kablo 'dan kiraladığı Ganalı orta saha oyuncusu 'ın lisansı çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la oynanacak maçta forma giyebileceği ifade ediliyor.

2018'den bu yana Kayserispor forması giyen Mensah, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı. kariyerine Portekiz'de başlayan Mensah, Vitor Guimaraes, Getafe, ve Kasımpaşa'da oynamıştı.


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  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 14:04
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