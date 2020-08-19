Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

ANTHONY MODESTE

Bir dönem Galatasaray'ın transfer etmek için uzun bir süre uğraş verdiği forvet Anthony Modeste, Beşiktaş'ın radarına girdi. Edinilen bilgilere göre Modeste Beşiktaş'a çok yakın.

MARIO LEMINA

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina, Mensah'ı kadrosuna katan ve ideal orta saha kurgusunu oturtmaya çalışan Beşiktaş'ın radarına girdi. Ancak Lemina, hakkında çıkan iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.

KOITA

AEK maçına kadar forvet transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş yetkilileri Kasımpaşa forması giyen Koita'yı gündemine aldı. Kulüp yetkilileri arasında ve oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.

HENRY ONYEKURU

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Monaco'da bulunan Nijeryalı için Fransız ekibine teklini yaptı.

MUNIR

Siyah-beyazlıların geçen sezon Malaga'da forma giyen 31 yaşındaki Fas asıllı Munir için transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

GÖKHAN TÖRE

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, siyah-beyazlı kulübün yeniden renklerine katmak istediği Gökhan Töre ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir. Tabii ki maaşlarını ödeme gücümüz olması lazım. Gökhan Töre de bize Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Fakat dün (Önceki gün) kampta olması gerekiyordu, antrenmanlara çıkmazsa hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı

SAMUEL GRANDSIR

Beşiktaş'ın Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

FRANCO CERVI

Beşiktaş, Benfica forması giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Franco Cervi için Benfica ile görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın iligisi oyuncunun menajeri tarafından da doğrulandı.

DAVIDE SANTON

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasıyla birlikte sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Roma'nın tıldız sağ beki Davide Santon ile ilgileniyor. Kulüp, futbolcu ve menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

SAMAN GHODDOS

Fransa'da Ligue 2'ye düşürülen Amiens'in golcüsü Saman Ghoddos, Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

DANNY WELBECK

Forvet transferi için çalışmalar devam ederken, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarının farkında olan menajerler futbolcularını siyah beyazlı kulübe önermeye devam ediyor. Welbeck, menajeri aracılığı ile Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor.