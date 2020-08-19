PAOK maçı saat 21.00’de - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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maçı saat 21.00’de

PAOK maçı saat 21.00’de

'ın Salı günü 'la oynayacağı 2. ön eleme turu maçının saat 21.00'de başlayacağı açıklandı.

Teknik direktör yönetiminde 'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren , yeni sezonun ilk resmi maçında 'da ile karşılaşacak. 2. Ön Eleme Turu'nda Salı günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
  1. 19.8.2020
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