Necip Uysal 3 yıl daha Beşiktaş'ta! Büyük fedakarlık yaptı

Beşiktaş, Necip Uysal'la yola devam ediyor... Siyah-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

NECİP'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK!

Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayan Necip Uysal'ın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncunun, aynı zamanda 2,5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçtiği öğrenildi.