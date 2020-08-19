Necip Uysal 3 yıl daha Beşiktaş'ta! Büyük fedakarlık yaptı
Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, iç transferde de Necip Uysal'la sözleşme uzattı. Siyah-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık yeni mukavele imzalandığını TFF'ye bildirdi. Maaşında indirime giden Necip Uysal'ın 2.5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçtiği belirtildi.
Beşiktaş, Necip Uysal'la yola devam ediyor... Siyah-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.
NECİP'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK!
Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayan Necip Uysal'ın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncunun, aynı zamanda 2,5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçtiği öğrenildi.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 19:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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