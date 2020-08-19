Necip Uysal 3 yıl daha Beşiktaş'ta! Büyük fedakarlık yaptı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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3 yıl daha 'ta! Büyük fedakarlık yaptı

Necip Uysal 3 yıl daha Beşiktaş'ta! Büyük fedakarlık yaptı

Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren , iç transferde de 'la sözleşme uzattı. Siyah-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık yeni mukavele imzalandığını 'ye bildirdi. Maaşında indirime giden Necip Uysal'ın 2.5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçtiği belirtildi.

, 'la yola devam ediyor... Siyah-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını 'ye bildirdi.

NECİP'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK!

Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayan Necip Uysal'ın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncunun, aynı zamanda 2,5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçtiği öğrenildi.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 19:24
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