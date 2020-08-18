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18 Ağustos 2020, Salı
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N’Sakala: Olmak ya da olmamak!

N’Sakala: Olmak ya da olmamak!

'ın yeni transferi N'Sakala, kulübün hesabına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

'ın yeni transferi N'Sakala, kulübün hesabına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile yapacakları maça değinen N'Sakala, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak ya da olmamak mücadelesi olacak. Tek maç olmasından dolayı çok çalışıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz. Her oyuncu, Şampiyonlar Ligi müziğini sahada dinlemek ister. Bir süre daha bizimle olamayacak taraftarlara da hediye olarak sunmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıp, ardından taraftarlarla buluşup güzel günler yaşamak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 18.8.2020
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