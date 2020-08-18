Beşiktaş'ın rakibi PAOK Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK'ta flaş bir gelişme yaşandı. Yunan ekibi, bir dönem Süper Lig'de forma giyen Slovak yıldızı Miroslav Stoch ile yollarını resmen ayırdı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK, Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı.
Yunan ekibi, geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski oyuncularından Miroslav Stoch'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 21:04
- Beşiktaş'ın rakibi PAOK Miroslav Stoch ile yolları ayırıyor
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın rakibi PAOK Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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