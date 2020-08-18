Beşiktaş'ın rakibi PAOK Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK, Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı.

Yunan ekibi, geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski oyuncularından Miroslav Stoch'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.