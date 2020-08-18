Beşiktaş'ın rakibi PAOK Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Kartal'ın rakibinde flaş gelişme! Miroslav Stoch...

'ın rakibi ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ın rakibi PAOK Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı

'ın 2. ön eleme turundaki rakibi 'ta flaş bir gelişme yaşandı. Yunan ekibi, bir dönem 'de forma giyen Slovak yıldızı ile yollarını resmen ayırdı.

'ın 2. ön eleme turundaki rakibi , ile yollarını ayırdı.

Yunan ekibi, geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan ve 'un eski oyuncularından Miroslav Stoch'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 21:04
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