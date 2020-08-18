Beşiktaş Cisse'yi de bitiriyor! İstanbul'a çağrıldı

Transferde atağa kalkan Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldız ismi Papiss Cisse'yi Ümraniye'ye çağırdı. 35 yaşındaki golcüyle yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.
Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kesmiyor. N'Sakala'yı renklerine bağlayan, Welinton ile imza aşamasına gelen Kartal, Alanya'dan üçüncü transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Papiss Demba Cisse transferi için görüşmelere hız verdi. Alanya ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibi ile yeni kontrat imzalamadı. Bonservisi olmayan Senegalli ile bir süredir görüşen Beşiktaş yönetimi, transferi tamamlamak için somut adımları attı.
HAZIR OLMAK İÇİN İDMANA ÇIKMALISIN
Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme planlayan Kartal, 35 yaşındaki forvete yeni teklifini sundu. Senagalli futbolcunun istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasında uzlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak. Bu nedenle tecrübeli oyuncunun İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Yıldız oyuncuyla yüz yüze yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılması ve Cisse'nin hemen takımla birlikte idmanlara çıkarak PAOK karşılaşmasına kadar hazır duruma getirilmesi bekleniyor.
- 18.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Cisse'yi de bitiriyor! İstanbul'a çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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