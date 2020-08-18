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18 Ağustos 2020, Salı
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Cisse'yi de bitiriyor! 'a çağrıldı

Beşiktaş Cisse'yi de bitiriyor! İstanbul'a çağrıldı

Transferde atağa kalkan , 'un yıldız ismi 'yi Ümraniye'ye çağırdı. 35 yaşındaki golcüyle yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.

'ta harekatı hız kesmiyor. N'Sakala'yı renklerine bağlayan, Welinton ile imza aşamasına gelen , Alanya'dan üçüncü transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Papiss Demba Cisse transferi için görüşmelere hız verdi. Alanya ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu, ekibi ile yeni kontrat imzalamadı. Bonservisi olmayan Senegalli ile bir süredir görüşen Beşiktaş yönetimi, transferi tamamlamak için somut adımları attı.

HAZIR OLMAK İÇİN İDMANA ÇIKMALISIN
Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme planlayan Kartal, 35 yaşındaki forvete yeni teklifini sundu. Senagalli futbolcunun istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasında uzlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak. Bu nedenle tecrübeli oyuncunun 'a davet edildiği öğrenildi. Yıldız oyuncuyla yüz yüze yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılması ve Cisse'nin hemen takımla birlikte idmanlara çıkarak PAOK karşılaşmasına kadar hazır duruma getirilmesi bekleniyor.

  1. 18.8.2020
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