Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e Bernard Mensah yanıtı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Çebi'den Cengiz'e Mensah yanıtı! "İnsanlar canı sıkılınca..."

'den 'e yanıtı!

Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e Bernard Mensah yanıtı!

Başkanı , yeni sezon forma lansmanında açıklamalarda bulundu. Çebi, Başkanı 'in transferiyle ilgili söylemlerine cevap verdi.

Başkanı , Başkanı 'in ile ilgili "Mensah ilk önce bizi aradı" sözlerine yanıt verdi.

"BUGÜN LEYLA KONUSU DEĞİL"
Ahmet Nur Çebi forma lansmanında gelen soru üzerine "Forma lansmanı yaparken, Bernard Mensah'ı konuşmanın yeri değil. Bugün konu Leyla konusu değil, bugün konu Adidas, Sayın Mustafa Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanların canı sıkılınca, sertleşebilirler. Biz de öyle kabul edelim." dedi.

"MENSAH YALAN SÖYLEMEZ"
Açıklamalarına devam eden Ahmet Nur Çebi "Söyledikleri doğru, bu duruma Sayın Cengiz'in söylediği nedenlerden geldik. Başkanların bulunduğu WhatsApp grubuna, bir hafta evvel 'Menajer oyununa gelmeyelim, fiyatları arttırmalarına vesile olmayalım' dedim. Mustafa Cengiz, koskoca Galatasaray'ın başkanı öyle diyorsa öyledir. Ancak Mensah yalan konuşacak bir çocuk değil." diye konuştu.

"TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"
Ahmet Nur Çebi ayrıca soruları üzerine "Transfer çalışmaları devam ediyor. İmza atılmadan hiçbir şey doğru değil. İmzalar atıldığı gün emin olun saklamayacağız sizden, açıklayacağız." açıklamasını yaptı.

"FORMALARI TARAFTARLAR BELİRLEYECEK"
Taraftarlara yönelik de açıklamalar yapan Ahmet Nur Çebi "Bundan sonraki formamızı taraftarların da içerisinde olduğu çalışma grubuyla belirleyeceğiz. Bugün bunun sözünü veriyoruz. Forma satışında da hedefimiz 500 bin, taraftarlarımıza çok iş düşüyor." dedi.

  1. 18.08.2020
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