Santon için anlaşma yok
Beşiktaş'ın Roma'nın sağ beki Davide Santon ile ilgilendiği iddia edilse de İtalyan yöneticiler bunu yalanladı.
Romanews. eu sitesi, Romalı yetkililerin "Beşiktaş'ın anlaştığı haberleri doğru değil. Hatta Santon Roma'da kalmak istediğini söylüyor" sözlerine yer verdi. İnter'den 2018'de 9.5 miyon euro'ya transfer edilen Santon, Roma'da 42 karşılaşmaya çıkıp 2 asist yaptı.
- 17.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Santon için anlaşma yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.