Santon için anlaşma yok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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için anlaşma yok

Santon için anlaşma yok

'ın Roma'nın sağ beki Davide ile ilgilendiği iddia edilse de İtalyan yöneticiler bunu yalanladı.

Romanews. eu sitesi, Romalı yetkililerin "'ın anlaştığı haberleri doğru değil. Hatta Roma'da kalmak istediğini söylüyor" sözlerine yer verdi. İnter'den 2018'de 9.5 miyon euro'ya transfer edilen Santon, Roma'da 42 karşılaşmaya çıkıp 2 asist yaptı.

  1. 17.8.2020
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