Santon için anlaşma yok

Romanews. eu sitesi, Romalı yetkililerin "Beşiktaş'ın anlaştığı haberleri doğru değil. Hatta Santon Roma'da kalmak istediğini söylüyor" sözlerine yer verdi. İnter'den 2018'de 9.5 miyon euro'ya transfer edilen Santon, Roma'da 42 karşılaşmaya çıkıp 2 asist yaptı.