İyi ki doğdun Enzo Roco

Kara Kartal'ın savunma oyuncusu Enzo Roco dün 28 yaşına bastı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından Şilili stoper için kutlama mesajı yayınlayarak "Happy Birthday Enzo Roco, iyi ki doğdun" paylaşımı yaptı. Gönderi Beşiktaşlı taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.