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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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İyi ki doğdun

İyi ki doğdun Enzo Roco

Kara 'ın savunma oyuncusu dün 28 yaşına bastı. Siyah-beyazlı kulüp hesaplarından Şilili stoper için kutlama mesajı yayınlayarak " Roco, iyi ki doğdun" paylaşımı yaptı. taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.

Kara 'ın savunma oyuncusu dün 28 yaşına bastı. Siyah-beyazlı kulüp hesaplarından Şilili stoper için kutlama mesajı yayınlayarak " Roco, iyi ki doğdun" paylaşımı yaptı. taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.

  1. 17.8.2020
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