İyi ki doğdun Enzo Roco
Kara Kartal'ın savunma oyuncusu Enzo Roco dün 28 yaşına bastı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından Şilili stoper için kutlama mesajı yayınlayarak "Happy Birthday Enzo Roco, iyi ki doğdun" paylaşımı yaptı. Gönderi Beşiktaşlı taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.
Kara Kartal'ın savunma oyuncusu Enzo Roco dün 28 yaşına bastı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından Şilili stoper için kutlama mesajı yayınlayarak "Happy Birthday Enzo Roco, iyi ki doğdun" paylaşımı yaptı. Gönderi Beşiktaşlı taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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