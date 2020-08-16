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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Ve Beşiktaş Mensah'a kavuştu!

Son dakika: 'ın yeni transferi Mensah 'a geldi

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'a geldi

Son dakika haberi... , 'dan anlaşmaya vardığı 'a kavuştu. Ganalı yıldız, 'den kalkan uçakla Havalimanı'na iniş yaptı. Mensah'ı havalimanında siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı.

, 'dan 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı 'a getirdi. Ganalı yıldız, akşam saatlerinde 'den kalkan uçakla 'na iniş yaptı.

Mensah'ı havalimanında siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı. 'ın, yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Mensah'ı birkaç gün içinde resmen açıklaması bekleniyor.

."TEŞEKKÜRLER ANNE!"

Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelen Bernard Mensah, yolculuk öncesi Kayserispor ve Başkan Berna Gözbaşı'na veda etti. Ganalı yıldız, Başkan Gözbaşı ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Teşekkürler anne!" ifadesini kullandı.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 22:05
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