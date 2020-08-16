Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Kayserispor'dan 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Bernard Mensah'ı İstanbul'a getirdi. Ganalı yıldız, akşam saatlerinde Kayseri'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Mensah'ı havalimanında siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı. Beşiktaş'ın, yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Mensah'ı birkaç gün içinde resmen açıklaması bekleniyor.

."TEŞEKKÜRLER ANNE!"

Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelen Bernard Mensah, yolculuk öncesi Kayserispor ve Başkan Berna Gözbaşı'na veda etti. Ganalı yıldız, Başkan Gözbaşı ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Teşekkürler anne!" ifadesini kullandı.