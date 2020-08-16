Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Sergen Yalçın'ın gözdesi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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'tan golcü operasyonu! 'ın gözdesi

Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Sergen Yalçın'ın gözdesi

'ı gönderen , rotasını Norveç'e çevirdi. 'ın, 'te forma giyen 26 yaşındaki santrfor 'i istediği öğrenildi.

'ta, PAOK maçı yaklaştıkça harekatı da hız kazandı. yönetimden öncelikli olarak santrfor sorununun çözülmesini istedi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha dahil oldu, ..

26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, 'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Sörloth'un özelliklerine sahip olması en büyük özelliği. Trabzonspor'un yıldızı gibi sol ayağını iyi kullanan, golcülüğünün yanı sıra asist özelliği de olan, uzun boylu bir golcü arayan Sergen Yalçın'ın, Norveç'in takımında oynayan Kasper Junker'i istediği ortaya çıktı.

12 MAÇTA 11 GOLÜ VAR

Norveç Ligi2nde 12 maçta 11 gol atıp 7 asist yapan 1.86'lık Danimarkalı golcüyü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy aracılığıyla uzun süredir takip ettiği bildirildi.

  1. 16.8.2020
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