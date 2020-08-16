Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Sergen Yalçın'ın gözdesi
Burak Yılmaz'ı gönderen Beşiktaş, rotasını Norveç'e çevirdi. Sergen Yalçın'ın, Bodo Glimt'te forma giyen 26 yaşındaki santrfor Kasper Junker'i istediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta, PAOK maçı yaklaştıkça transfer harekatı da hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden öncelikli olarak santrfor sorununun çözülmesini istedi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha dahil oldu, Kasper Junker..
26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Sörloth'un özelliklerine sahip olması en büyük özelliği. Trabzonspor'un yıldızı gibi sol ayağını iyi kullanan, golcülüğünün yanı sıra asist özelliği de olan, uzun boylu bir golcü arayan Sergen Yalçın'ın, Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Kasper Junker'i istediği ortaya çıktı.
12 MAÇTA 11 GOLÜ VAR
Norveç Ligi2nde 12 maçta 11 gol atıp 7 asist yapan 1.86'lık Danimarkalı golcüyü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy aracılığıyla uzun süredir takip ettiği bildirildi.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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