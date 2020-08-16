Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Sergen Yalçın'ın gözdesi

Beşiktaş'ta, PAOK maçı yaklaştıkça transfer harekatı da hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden öncelikli olarak santrfor sorununun çözülmesini istedi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha dahil oldu, Kasper Junker..

26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Sörloth'un özelliklerine sahip olması en büyük özelliği. Trabzonspor'un yıldızı gibi sol ayağını iyi kullanan, golcülüğünün yanı sıra asist özelliği de olan, uzun boylu bir golcü arayan Sergen Yalçın'ın, Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Kasper Junker'i istediği ortaya çıktı.

12 MAÇTA 11 GOLÜ VAR

Norveç Ligi2nde 12 maçta 11 gol atıp 7 asist yapan 1.86'lık Danimarkalı golcüyü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy aracılığıyla uzun süredir takip ettiği bildirildi.