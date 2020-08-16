Beşiktaş, Kayserispor'dan renklerine bağladığı Bernard Mensah'a kavuşuyor. Ganalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş, satın alma opsiyonu ile Kayserispor'dan kiraladığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah'a kavuşuyor. 25 yaşındaki oyuncu bu akşam saat 22:15'te İstanbul'a geliyor.
Bilindiği üzere sarılı-kırmızılı takım Mensah'ın sözleşmesini 1 yıl uzatmış daha sonra siyah-beyazlı takıma kiralama teklifini kabul etmişti...
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 18:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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