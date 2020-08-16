Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, satın alma opsiyonu ile Kayserispor'dan kiraladığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah'a kavuşuyor. 25 yaşındaki oyuncu bu akşam saat 22:15'te İstanbul'a geliyor.



Bilindiği üzere sarılı-kırmızılı takım Mensah'ın sözleşmesini 1 yıl uzatmış daha sonra siyah-beyazlı takıma kiralama teklifini kabul etmişti...