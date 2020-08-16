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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Yeni transfer İstanbul'a geliyor!

'ın yeni transferi Mensah 'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'a geliyor

, Kayserispor'dan renklerine bağladığı Bernard Mensah'a kavuşuyor. Ganalı futbolcunun bu akşam 'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

, satın alma opsiyonu ile Kayserispor'dan kiraladığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah'a kavuşuyor. 25 yaşındaki oyuncu bu akşam saat 22:15'te 'a geliyor.

Bilindiği üzere sarılı-kırmızılı takım Mensah'ın sözleşmesini 1 yıl uzatmış daha sonra siyah-beyazlı takıma kiralama teklifini kabul etmişti...

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 18:14
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