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16 Ağustos 2020, Pazar
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’e takım aranıyor

Adem Ljajic’e takım aranıyor

'ın, Mensah'ı kiralamasının ardından siyah-beyazlı yetkililer şimdi de aynı bölgede görev yapan 'e takım aramaya başladı.

'ın, Mensah'ı kiralamasının ardından siyah-beyazlı yetkililer şimdi de aynı bölgede görev yapan 'e takım aramaya başladı. Senelik 3 milyon euro maaş yükü olan Sırp oyuncunun menajeriyle temasa geçen yetkililerin, "Artık bu rakamları ödememiz imkansız. Ya önemli bir miktarda indirime gitmelisiniz, ya da kendinize bu paraları verecek bir kulüp bulmalısınız" dedikleri ifade edildi.
  1. 16.8.2020
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