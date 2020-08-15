Kerem Kalafat Giresunspor'da - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Giresunspor'da

Kerem Kalafat Giresunspor'da

, genç oyuncusunu Giresunspor'a kiralık olarak gönderildi. Yeşil-beyazlılar 'in isteği doğrultusunda Beşiktaş'tan genç sağ bek 'ı bir yıllığına kiraladı.

, genç oyuncusunu Giresunspor'a kiralık olarak gönderildi. Yeşil-beyazlılar 'in isteği doğrultusunda Beşiktaş'tan genç sağ bek 'ı bir yıllığına kiraladı. ekibi daha önce tecrübeli kaleci ile anlaşmaya varmıştı.
  1. 15.8.2020
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