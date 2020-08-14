Balotelli veto yedi! Beşiktaş'ın yeni golcü adayı... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Balotelli veto yedi! Beşiktaş'ın yeni golcü adayı...

veto yedi! 'ın yeni golcü adayı...

Balotelli veto yedi! Beşiktaş'ın yeni golcü adayı...

Başkanı , yaptığı açıklama ile teknik direktör 'ın 'yi düşünmediğini söylemişti. Siyah-beyazlıların yeni golcü adayı belli oldu. İşte detaylar...

Başkanı , 'nın vefatının 6. yılı için düzenlenen törende transferle ilgili soruları da yanıtladı. Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatifler de var. Sergen hocamız şu an 'yi alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür, fikirlerini alır. Ama bu, transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez" diye konuştu.

FORVET İÇİN ROTA DZYUBA

Beşiktaş, forvet konusunda görüşmelerini devam ettiriyor. Sabah'ta yer alan habere göre Ze Luis için Porto'dan haber bekleyen , rotayı 'ya çevirdi ve Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için nabız yokluyor.


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  1. 14.08.2020
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