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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'ta 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

'ta öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Georges-Kevin N'Koudou, , , , , Nicolas Isimat-Mirin, , ve 'ın sağlık kontrolünden geçirildiği açıklandı.

öncesi Beşiktaş2ta 9 futbolcu daha sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Georges-Kevin N'Koudou, , , , , Nicolas Isimat-Mirin, , ve , Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



  1. 12.08.2020
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