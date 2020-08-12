Beşiktaş'ta 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Umut Nayir, Necip Uysal, Nicolas Isimat-Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran'ın sağlık kontrolünden geçirildiği açıklandı.
Yeni sezon öncesi Beşiktaş2ta 9 futbolcu daha sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Umut Nayir, Necip Uysal, Nicolas Isimat-Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 12.08.2020
- Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
- Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...
- Mert Hakan'ın menajeri açıkladı! İşte teklif aldığı ülkeler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.