Balotelli’ye 2 milyon
Beşiktaş'ta bir numaralı gündem maddesi Mario Balotelli... Siyah-beyazlılar senelik 2.7 milyon euro kazanan Burak Yılmaz'ı, bu rakamı ödeyemeyeceğini belirterek gönderdi ve kaptanın yerine forvet arayışlarına başladı
Beşiktaş'ta bir numaralı gündem maddesi Mario Balotelli... Siyah-beyazlılar senelik 2.7 milyon euro kazanan Burak Yılmaz'ı, bu rakamı ödeyemeyeceğini belirterek gönderdi ve kaptanın yerine forvet arayışlarına başladı. Gündemdeki ilk isimse Mario Balotelli. Görüşmeleri Erdal Torunoğulları yönetiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin forvet transferi için belirlediği maksimum yıllık ücret 2 milyon euro. Buna garanti para, imza parası ve bonuslar dahil. Rakamı yükseltecek olan ise, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarına kalınması. Bu durumda rakam bonuslarla beraber yüzde 50 artarak 3 milyon euro'yu bulabilecek. 29 yaşındaki İtalyan forvetin bu teklifi düşünmek için süre istediği ifade edildi
ERDAL TORUNOĞULLARI BULUŞTU MU?
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Balotelli ve menajeri ile bir araya geldiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Torunoğulları'nın ikili ile yaptığı özel görüşmede siyah-beyazlıların şartlarını sunduğu, Devler Ligi'ni de bu görüşmede önemli bir koz olarak İtalyan oyuncunun önüne koyduğu ifade edildi. İtalyan medyası, Beşiktaş ile Balotelli arasında bir görüşmenin olduğunu doğrularken, önümüzdeki günlerde bunun resmen açıklamasının beklendiğini duyurdu.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balotelli’ye 2 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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