Gökhan yerine Karsdorp

Gelecek sezon hem düşük maliyetli bir takım kurmak isteyen hem de yarışın içinde kalmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, sağ bek transferine ağırlık verdi. Gökhan'ın ayrılmasının ardından alternatif isimlere yönelen Kartal, bonservisi Roma'da olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan Rick Karsdorp'u gündemine aldı. 25 yaşında ve 1.84 boyundaki Karsdorp, geçen sezon Feyenoord'da forma giydi. 22 maçta 1684 dakika süre alan futbolcu, 2 gol 5 asist yaptı. Karsdorp, hücumcu bir sağ bek olarak dikkati çekiyor 2015- 16 sezonunda 10 asist yaparak kariyeri adına en iyi dönemi geçirmişti. Rick Karsdorp, 177 lig maçında 11 gol attı, 24 asist yaptı; 35 gole direkt katkı sağladı.