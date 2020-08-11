Gökhan yerine Karsdorp
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Roma’nın 25 yaşındaki sağ beki Rick Karsdorp’i gündemine aldı.
Gelecek sezon hem düşük maliyetli bir takım kurmak isteyen hem de yarışın içinde kalmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, sağ bek transferine ağırlık verdi. Gökhan'ın ayrılmasının ardından alternatif isimlere yönelen Kartal, bonservisi Roma'da olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan Rick Karsdorp'u gündemine aldı. 25 yaşında ve 1.84 boyundaki Karsdorp, geçen sezon Feyenoord'da forma giydi. 22 maçta 1684 dakika süre alan futbolcu, 2 gol 5 asist yaptı. Karsdorp, hücumcu bir sağ bek olarak dikkati çekiyor 2015- 16 sezonunda 10 asist yaparak kariyeri adına en iyi dönemi geçirmişti. Rick Karsdorp, 177 lig maçında 11 gol attı, 24 asist yaptı; 35 gole direkt katkı sağladı.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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