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11 Ağustos 2020, Salı
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Gökhan yerine Karsdorp

Gökhan yerine Karsdorp

'ta harekatı tüm hızıyla sürüyor. 'ün boşluğunu doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Roma’nın 25 yaşındaki sağ beki ’i gündemine aldı.

Gelecek sezon hem düşük maliyetli bir takım kurmak isteyen hem de yarışın içinde kalmanın hesaplarını yapan , sağ bek transferine ağırlık verdi. Gökhan'ın ayrılmasının ardından alternatif isimlere yönelen , bonservisi Roma'da olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan 'u gündemine aldı. 25 yaşında ve 1.84 boyundaki Karsdorp, geçen sezon Feyenoord'da forma giydi. 22 maçta 1684 dakika süre alan futbolcu, 2 gol 5 asist yaptı. Karsdorp, hücumcu bir sağ bek olarak dikkati çekiyor 2015- 16 sezonunda 10 asist yaparak kariyeri adına en iyi dönemi geçirmişti. Rick Karsdorp, 177 lig maçında 11 gol attı, 24 asist yaptı; 35 gole direkt katkı sağladı.

  1. 11.8.2020
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