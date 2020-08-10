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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Utku için devrede

Utku için Ümraniye devrede

1. ekibi Ümraniyespor, 'ın kalecisi 'ı kadrosuna katmak istiyor.

1. ekibi Ümraniyespor, 'ın kalecisi 'ı kadrosuna katmak istiyor. Utku'nun transferi hakkında konuşan Başkanı Tarık Aksar, "Şu an Beşiktaş ve Utku ile görüşüyoruz" dedi.
  1. 10.8.2020
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